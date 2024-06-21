Rafael Leao: Türkiye'nin inanılmaz seviyede oyuncuları var

Portekiz'in yıldız oyuncularından Rafael Leao, EURO 2024 F Grubu ikinci maçında cumartesi günü oynanacak Türkiye maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Rafael Leao maçla ilgili, "Yarın gerçekten çok zorlu bir maç olacak. Rakibimiz çok güçlü, inanılmaz seviyede oyunculara sahipler. Saha içi organizasyonları çok iyi, onları çok iyi analiz ettik. Alanları çok iyi kullanıyorlar, yarın ne yapacağımızı iyi biliyoruz." dedi.

"ÇOK MÜCADELECİ BİR MAÇ OLACAK

Sözlerine devam eden yıldız isim, "Türkiye'nin boşlukları değerlendirmedeki güçlü oyunuyla bizim oyunumuzu bir araya getirdiğinizde çok mücadeleci bir maç olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Leao, milli oyuncularımız Hakan Çalhanoğlu ve Barış Alper Yılmaz'la ilgili, "Hakan Çalhanoğlu ile beraber Milan'da oynadık. O harika bir oyuncu, kesinlikle fark yaratacaktır. Barış Alper Yılmaz da çok süratli bir oyuncu." sözlerini sarf etti.

Yaşanacak atmosferle ilgili de yorumda bulunan Leao, "Türk halkının takımlarına olan sevgisini iyi biliyoruz, Almanya'da çok fazla Türk'ün yaşadığını da iyi biliyoruz ama yarın Portekiz halkının desteğini stadyumda arkamızda hissedeceğiz." ifadelerini sarf etti.