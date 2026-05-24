Fenerbahçe'nin Rafael Leao için girişimde bulunduğu ve transferin önündeki en büyük engelin yaklaşan başkanlık seçimi olduğu öne sürüldü. Milan forması giyen Portekizli yıldızın sezon sonunda takımdan ayrılabileceği belirtilirken, İtalyan kaynaklar sarı-lacivertli kulübün başkan adaylarından Hakan Safi'nin oyuncunun durumu hakkında bilgi aldığını aktardı. İtalya'da çıkan haberlerde, Milan yönetiminin uygun teklif gelmesi halinde Leao'nun ayrılığına sıcak baktığı ifade edildi.

TAVIRLARIYLA ELEŞTİRİ ALDI

Sezonun ikinci bölümünde yaşadığı performans düşüşü, fiziksel problemleri ve saha içindeki tavırları nedeniyle eleştirilen yıldız futbolcu için "Milan'daki döngüsünü tamamladı" yorumları yapıldı. Leao'ya en ciddi ilgiyi Manchester United gösterirken, Fenerbahçe ihtimali de gündeme bomba gibi düştü. Ancak haberde, sarı-lacivertli kulüpte yaklaşan başkanlık seçim sürecinin transfer planlamasını zorlaştırdığı belirtildi. Öte yandan Leao'nun yıllık maaşının da transferin önündeki bir diğer önemli engel olduğu ifade edildi. Portekizli yıldızın mevcut kontratının altında bir teklife sıcak bakmasının zor olduğu aktarıldı.

PİYASA DEĞERİ 65 MİLYON EURO

İtalyan basını ayrıca Leao'nun sosyal medya hesabından paylaştığı "Benden nefret ediyorsun ama sen kimsin?" yazılı tişörtü de taraftarlara gönderme olarak yorumladı. Yıldız futbolcunun geleceğinin Dünya Kupası sonrasında netleşmesi bekleniyor. 26 yaşındaki oyuncu, bu sezon 30 resmi maçta bin 946 dakika süre aldı. 10 kez rakip fileleri sarsan Portekizli, 3 defa da asist yaparak takımına katkı verdi. Kariyerine ülkesinin takımlarından Sporting'in altyapısında başlayan Rafael, Lille'de top koşturduktan sonra 49.50 milyon euro bedelle Milan'a transfer olmuştu. Oyuncunun piyasa değeri 65 milyon euro.