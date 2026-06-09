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Spor

Rafael Leao'dan Galatasaray'ı heyecanlandıran karar!

Milan ile yollarını ayırması beklenen Rafael Leao, Al Hilal'in astronomik teklifini geri çevirdi. Portekizli yıldızın Avrupa'da kalmak istediği belirtildi.

HABER MERKEZİ9 Haziran 2026 Salı 17:01 - Güncelleme:
Rafael Leao'dan Galatasaray'ı heyecanlandıran karar!
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Milan'dan ayrılması beklenen ve Galatasaray'ın da gündemine gelen Rafael Leao, Al Hilal'i geri çevirdi.

İtalyan basınından Schira'nın haberine göre, Suudi Arabistan ekiplerinden Al Hilal, Rafael Leao'ya önemli bir teklifte bulundu.

LEAO'DAN RET!

Milan'dan ayrılmak istemesine rağmen kariyerine Avrupa'da devam etmek isteyen 26 yaşındaki Leao ise bu teklifi geri çevirdi.

Milan'da geride kalan sezonda 31 maçta süre bulan Rafael Leao, 10 gol attı ve 3 asist yaptı.

RAPHINYA'YA DA TEKLİF

Öte yandan Schira'nın haberinde, Al Hilal'in, Rafael Leao ile birlikte Barcelona'dan Raphinha'ya da benzer nitelikte yüksek bir teklif sunduğu belirtildi. Brezilya futbolcu da Al Hilal'in teklifini geri çevirdi.

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