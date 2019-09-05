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Rafael Nadal, ABD Açık'ta yarı finale yükseldi

ABD Açık Tenis Turnuvası'nda tek erkeklerde Rafael Nadal ve Matteo Berrettini, tek kadınlarda da Bianca Andreescu yarı finale çıktı.

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ABD'nin New York kentinde devam eden sezonun son grand slam turnuvasında 2 numaralı seribaşı İspanyol Nadal, 20 numaralı seribaşı Arjantinli Diego Schwartzman ile karşılaştı.

Kariyerinde 3 ABD Açık şampiyonluğu bulunan Nadal, 2 saat 46 dakika süren maçta rakibini 6-4, 7-5 ve 6-2'lik setlerle 3-0 yenerek adını turnuvada sekizinci kez yarı finale yazdırdı.

24 numaralı seribaşı İtalyan Matteo Berrettini, 13 numaralı seribaşı Fransız Gael Monfils'i 3-6, 6-3, 6-2, 3-6 ve 7-6'lık setlerle 3-2 yenerek kariyerinin ilk grand slam yarı finaline yükseldi.

23 yaşındaki Berrettini, yarı finalde Nadal ile eşleşti.

Tek kadınlarda 15 numaralı seribaşı Kanadalı Bianca Andreescu, 25 numaralı seribaşı Belçikalı Elise Mertens'i 3-6, 6-2 ve 6-3'lük setlerle 2-1 yenerek kariyerinin ilk grand slam yarı final biletini aldı.

19 yaşındaki Andreescu, yarı finalde İsviçreli Belinda Bencic'in rakibi oldu.

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