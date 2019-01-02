İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3807
  • 6,1264
  • 222.13
  • 89.110
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Rafael Nadal, Brisbane Turnuvası'ndan çekildi

Tek erkeklerde dünya 2 numarası İspanyol Rafael Nadal, sakatlığı nedeniyle Uluslararası Brisbane Tenis Turnuvası'ndan çekildi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Basın toplantısında sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulunan 32  yaşındaki Nadal, "MR sonuçlarına göre sol uyluğumda küçük bir yırtık var. Bu  turnuvada gerçekten oynamak istiyordum ama doktorların tavsiyesiyle çekilme  kararı aldım. Küçük bir sakatlık ama zorlarsam büyüyebilir. Avustralya Açık'a  kadar vücudumu riske atmak istemiyorum." ifadelerini kullandı. 

İspanyol tenisçi, sakatlığı nedeniyle eylül ayında düzenlenen ABD  Açık'tan bu yana korta çıkamadı. Nadal'ın sakatlığı döneminde Sırp Novak  Djokovic, tek erkeklerde ilk sıraya yükselmişti.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

ABD'li heyet FETÖ elebaşının iadesi için yarın Ankara'da

ABD'li heyet FETÖ elebaşının iadesi için yarın Ankara'da

Darbeciler Türk bayrağı taşıyan vatandaşı başından vurmuş

Darbeciler Türk bayrağı taşıyan vatandaşı başından vurmuş

Tayvan’dan Çin’in “birleşme” çağrısına ret

Tayvan’dan Çin’in “birleşme” çağrısına ret

Memurun gözü enflasyon rakamlarında

Memurun gözü enflasyon rakamlarında

YSK, yerel seçime katılacak partileri açıkladı

YSK, yerel seçime katılacak partileri açıkladı

Dost ülke savunmada da 'Türkiye' dedi

Dost ülke savunmada da 'Türkiye' dedi

Mahkeme kararını verdi: Kayyum atandı

Mahkeme kararını verdi: Kayyum atandı

Bakanlık onayladı: 5 yılın ardından TSK'ya dönüyor

Bakanlık onayladı: 5 yılın ardından TSK'ya dönüyor
 

POPÜLER HABERLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan için yeni şarkı yapıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan için yeni şarkı yapıldı

Kayısı çekirdeğinin kabuğu tankların zırhını koruyor

Kayısı çekirdeğinin kabuğu tankların zırhını koruyor

Bu da 'Kırmızı Altın'! Paraya para demiyorlar

Bu da 'Kırmızı Altın'! Paraya para demiyorlar

Türkiye-Pakistan ilişkiler savunmada zirve yaptı

Türkiye-Pakistan ilişkiler savunmada zirve yaptı

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

ÖNE ÇIKAN HABERLER

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA