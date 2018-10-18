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Rafael Nadal, Fatih Terim'e imzalı tişörtünü hediye etti

İspanyol tenisçi Rafael Nadal, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e imzalı tişörtünü hediye etti.

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Terim, tek erkekler dünya bir numarası Nadal'ın kendisine, "Fatih Terim'e iyi dileklerimle" notuyla gönderdiği tişörtü sosyal medya hesabından paylaştı.

Tecrübeli teknik adam, hediyesi için Rafael Nadal'a teşekkür etti.

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