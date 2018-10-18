Rafael Nadal, Fatih Terim'e imzalı tişörtünü hediye etti
İspanyol tenisçi Rafael Nadal, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e imzalı tişörtünü hediye etti.
Terim, tek erkekler dünya bir numarası Nadal'ın kendisine, "Fatih Terim'e iyi dileklerimle" notuyla gönderdiği tişörtü sosyal medya hesabından paylaştı.
Tecrübeli teknik adam, hediyesi için Rafael Nadal'a teşekkür etti.
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