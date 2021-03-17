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Spor

Rafael Nadal, Miami Açık'ta yok

Erkekler dünya sıralamasının 3. basamağındaki Rafael Nadal, sakatlığı yüzünden Miami Açık Masters Tenis Turnuvası'na katılamayacak.

AA17 Mart 2021 Çarşamba 11:12 - Güncelleme: 17 Mart 2021 Çarşamba 11:12
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Kazandığı 20 tekler turnuvasıyla "tarihin en fazla grand slam şampiyonluğu bulunan erkek tenisçisi" unvanını Roger Federer ile paylaşan Nadal, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Avrupa'daki toprak kort sezonuna kadar hazır olmak istediğini, bu yüzden 22 Mart-4 Nisan tarihlerindeki turnuvada oynayamayacağını belirtti.

Dünya 6 numarası Federer de kendisini Wimbledon'a hazırlamayı hedeflediği için Miami Açık'ta mücadele etmeyeceğini duyurmuştu.

Miami Açık'ta 5 kez final oynayan Nadal, çeyrek finalde elendiği sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'tan bu yana sahaya çıkmadı.

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