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Rafael Nadal set vermeden 4. turda

Avustralya Açık’ta mücadele eden İspanyol tenisçi Rafael Nadal, 3. turda karşılaştığı Avustralyalı raket Alex de Mianur’u 1-6, 2-6, 4-6’lık setlerle 3-0 yenerek 4. tura yükseldi.

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Sezonun ilk Grand Slam tenis turnuvası Avustralya Açık’ta heyecan oynanan mücadelelerle devam ediyor. Geçen sezon Avustralya Açık’a çeyrek finalde veda eden İspanyol tenisçi Rafael Nadal, 3. tur maçında Rod Laver Arena’da karşı karşıya geldiği Avustralyalı raket Alex de Minaur’u 1-6, 2-6, 4-6’lık setlerle 3-0 mağlup etti. Toplamda 2 saat 22 dakika süren mücadelede Nadal, 19 yaşındaki rakibine set vermeyerek 4. turda Çekyalı Tomas Berdych’in rakibi oldu. 
 
Avustralya Açık’ta 4. tur eşleşmeleri yarın oynanacak olan 8 karşılaşma ile belli olacak.

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