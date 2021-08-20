Rafael Nadal sezonu kapattı

AA 20 Ağustos 2021 Cuma 14:51 - Güncelleme: 20 Ağustos 2021 Cuma 14:51

Tek erkeklerde dünya 4 numarası Nadal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ayağındaki sakatlığın kendisine çok acı verdiğini ve zamana ihtiyaç duyduğunu belirterek, 2021 yılı sonuna kadar kortlardan uzak kalacağını kaydetti.

Bu yıl Wimbledon Tenis Turnuvası ve 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılmayan İspanyol sporcu, sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık'ta da yer alamayacak.

Kariyerinde 20 grand slam şampiyonluğu elde eden Nadal, bunların 13'ünü Fransa Açık, 4'ünü ABD Açık, 2'sini Wimbledon ve birini Avustralya Açık'ta yaşamıştı. Tecrübeli tenisçi, 2008 Pekin Olimpiyat Oyunları'nda teklerde, 2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda ise çiftlerde altın madalya kazanmıştı.

