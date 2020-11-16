Rafael'den Beşiktaş ve Alex itirafı

16 Kasım 2020 Pazartesi 22:11 - Güncelleme: 16 Kasım 2020 Pazartesi 22:11

Medipol Başakşehir'in Brezilyalı yeni transferlerinden Rafael, yayıncı kuruluş beIN Sports'a konuştu. Rafael, Beşiktaş'tan daha önce teklif aldığını belirtirken Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Alex'in idollerinden biri olduğunu söyledi.

'BAŞAKŞEHİR'DE MUTLUYUM'



"Başakşehir'de çok mutluyum, beklentilerimi karşıladı. Galibiyetlerle havamızı yakaladık. Gelmeden Okan hoca ile görüştüm, takımın vizyonunu ve misyonunu bana çok iyi aktardı. Fikirlerimizin örtüştüğünü gördüm. Verdiğim performansla da karşılığını verdiğimi düşünüyorum"

'BENİM İÇİN ÖZEL BİR MAÇ OLDU'



"Manchester United'a karşı oynamak harikaydı. Orası eski yuvam, harika sezonlar geçirdim. Şampiyonlar Ligi'nde onlara karşı oynamak harika hissettirdi. Rakibimiz olduklarını öğrendiğimde çok mutlu oldum. Benim için özel bir maç oldu"

'BEŞİKTAŞ'TAN TEKLİF ALDIM'



'Lyon'da oynarken Beşiktaş'a karşı oynamıştım. Stattan tüm oyuncular çok etkilenmişti. Çok gürültülü, ateşli bir taraftar grubu vardı. Sonunda tur atlatan biz olmuştuk, o önemliydi. Türkiye'den daha önce de teklif aldım, Beşiktaş'tan iki sene önce ve buraya gelmeden önce teklif aldım'

'ALEX, BENİM İDOLLERİMDEN BİRİ'



'Türk futbolu hakkında bilgim var. Çok çılgın, coşkulu bir taraftar topluluğuna sahip bir lig. Birçok Brezilyalı Türkiye'de oynadı. Alex, Fenerbahçe'de oynadı, benim idollerimden biri o. Gerek futbolculuk yönü, gerek karakteri üst seviyede. Muazzam bir oyuncuydu'

ŞAMPİYONLUK SÖZLERİ...



'Taraftarlar tarafından iyi karşılandım, çok olumlu mesajlar aldım. Sezon sonunda takımı şampiyon yapmak ve Başakşehir taraftarlarını mutlu etmek istiyorum'