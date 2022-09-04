Rafinha, Al Arabi'ye imzayı attı

Kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray 'ın gündemine Rafinha'nın girdiği iddia edilmişti.

Transfer döneminde oldukça hareketli günler geçiren Sarı-Kırmızılılar'da Brezilyalı stoper Marcao, 12 milyon euro bedelle Sevilla'nın yolunu tutmuştu. Cim Bom, Konyaspor 'dan Abdülkerim Bardakcı ile savunmasını güçlendirmişti. Mostafa Mohamed'i Nantes'a gönderen Aslan, yerine ise Seferovic'i almıştı.

UÇAKLAR YILDIZLAR İÇİN KALKTI



Mertens, Torreira ve Sergio Oliveira gibi yıldızlarla kadrosunu güçlendiren Galatasaray, sağ beke de Lyon'dan Dubois'i getirmişti.

RAFİNHA İDDİASI



İddialara göre yönetim, PSG formasını giyen Rafinha Alcantara'nın transferi için düğmeye bastı. Fransız kulübü ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve teknik direktör Christophe Galtier tarafından gözden çıkarılan Brezilyalı yıldızın kısa süre içinde takımdan ayrılması bekleniyordu.

YENİ TAKIMI AL ARABİ



PSG ile 1 sezon sözleşmesi kalan Brezilyalı yıldız Rafinha'nın yeni takımı belli oldu. PSG'nin sitesinden yapılan açıklamaya göre Rafinha, Katar kulübü Al Arabi ile 2024 yılına kadar sözleşme imzaladı.