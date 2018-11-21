Rafinha'ya babasınından izin çıktı

Barcelona'da yeterli şansı bulamayan orta saha oyuncusu Rafinha'nın babası ve menajeri Mazinho, oğlunun daha fazla süre alabilmesi için ayrılması gerektiğini dile getirdi.

'Burada karmaşık bir durum var'

Radyo Galicia Sport'a konuşan Mazinho, ''Antrenörü onun yeteneklerini ve eksiklerini biliyor. Ancak gerçek şu ki Rafa'yı düzenli oynayacağı bir durumda görmek istiyoruz. Bu nedenle şu anki az süre aldığı duruma bir çözüm aramalıyız çünkü burada gerçekten karmaşık bir durum var'' ifadelerini kullandı.

'İnter ve Barcelona'da iyi maçlar çıkarmıştı'

Mazinho ayrıca Rafinha'nın kiralık gönderildiği İnter'de başarılı bir performans sergilemesine ve Barcelona'da da iyi maçlar çıkarmış olmasına rağmen bunun hesaba katılmadığını ifade etti.

Oyuncunun menajerliğini de yapan babası, sözlerini ''Futbolun içinde bunlar da var elbette. Mutlu olmak zorundayız çünkü harika bir kulüpteyiz ancak Rafinha'nın daha çok oynaması için gerekirse ayrılmasını sağlarız. ilgilenen kulüpler varsa Ocak ayında bile transfer gerçekleşebilir'' diyerek noktaladı.

Brezilya Milli Takmı'nda da oynadı

Barcelona alt yapısından yetişen 25 yaşındaki Rafinha, 2013-2104'te Celta Vigo'ya kiralanıp 33 maçta 4 gol, 1 asist üretmişti. Orta saha oyuncusu geçen sezon ise İnter'de kiralık olarak görev alıp 17 karşılaşmada 2 gol, 3 asistlik performans sergilemişti. Brezilya Milli Takımı formasını da 2 kez giyip 1 gol atan Rafinha'nın Barcelona kariyerinde ise 7 sezonda 85 maç ve 12 gol bulunuyor.

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