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Spor

Ragbi Kadın Milli Takımı, 2. turda

7'li Ragbi Kadın Milli Takımı, Avrupa Trophy Ligi 2. etabında finale yükseldi. Milliler bu sonuçla Avrupa'nın en üst ligi Championship'e çıkma hakkı kazandı.

8 Temmuz 2023 Cumartesi 22:30 - Güncelleme:
Ragbi Kadın Milli Takımı, 2. turda
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7'li Ragbi Kadın Milli Takımı, Avrupa Trophy Ligi 2. etabında finale yükseldi.

Türkiye Ragbi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 7'li Ragbi Kadın Milli Takımı Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Avrupa Trophy Ligi 2. etabında finale kalma başarısı gösterdi.

Bu sonuçla milli takım, Avrupa'nın en üst ligi olan ve en iyi 12 takımın yarıştığı Championship'e çıkma hakkı elde etti.

Türkiye Ragbi Federasyonu, 2024 yılında tarihinde ilk kez bu ligde yarışacak olan 7'li Ragbi Kadın Milli Takımı'nı tebrik ederek, başarılar diledi.

  • 7li Ragbi Kadın Milli Takımı
  • Avrupa Trophy Ligi
  • turnuva

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