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Spor

Ragbi Türkiye Birinciliği organizasyonu bugün sona erdi

Kastamonu Taşköprü ilçesinde düzenlenen Genç Erkekler Ragbi Türkiye Birinciliği organizasyonu 40 ilden 700 farklı sporcunun katılımıyla bugün son buldu.

AA5 Nisan 2023 Çarşamba 20:47 - Güncelleme:
Ragbi Türkiye Birinciliği organizasyonu bugün sona erdi
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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde düzenlenen Genç Erkekler Ragbi Türkiye Birinciliği, sona erdi.

Taşköprü Şehir Stadyumu'nda oynanan ve 5 gün süren organizasyona, 40 ilden 700 sporcu katıldı.

Samsun Gülizar-Hasan Yılmaz Spor Lisesi ile Ankara Dede Korkut Anadolu Lisesi şampiyonluk için mücadele etti. Karşılaşmada Ankara Dede Korkut Anadolu Lisesi, rakibini 17-15 yenerek, Türkiye şampiyonu oldu.

Organizasyonda Konya Karatay Hamza Spor Lisesi üçüncü, Antalya Nazime Baki Saatçioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi dördüncü sırayı aldı.

Şampiyonada dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları, Taşköprü Kaymakamı Bekir Özen, Belediye Başkanı Abdullah Çatal ve Türkiye Ragbi Federasyon Başkanı Murat Pazan tarafından verildi.

Kupa töreni sonunda şampiyonluk için mücadele eden Ankara Dede Korkut Anadolu Lisesi ve Samsun Gülizar-Hasan Yılmaz Spor Lisesi sporcuları birlikte oyun havası oynadı.

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