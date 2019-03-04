Mustafa Denizli, Trabzonspor maçının devre arasında rahatsızlandı
Kasımpaşa teknik direktörü Mustafa Denizli'nin devre arasında tansiyonu düştü.
Kasımpaşa teknik direktörü Mustafa Denizli'nin devre arasında tansiyonu düştü.
Tedavisi statta gerçekleştirilen tecrübeli teknik adamın durumu iyi.
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