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Spor

Raheem Sterling, Chelsea'de

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Manchester City'den ayrılan Raheem Sterling'i renklerine bağladı.

AA13 Temmuz 2022 Çarşamba 20:00 - Güncelleme:
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Chelsea, Manchester City'den İngiliz forvet Raheem Sterling'i kadrosuna kattı.

Transferin mali detaylarını açıklamayan Chelsea Kulübü, 27 yaşındaki Sterling ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

İngiltere basınında transferin 50 milyon sterlin bonservis bedeliyle gerçekleştiği öne sürüldü.

Profesyonel kariyerine Liverpool'da başlayan Sterling, 2015'te 49 milyon sterlin karşılığında Manchester City'ye imza atmıştı.

Premier Lig'de 4 kez şampiyonluk sevinci yaşadığı Manchester City formasıyla 337 maçta görev alan İngiliz futbolcu, 131 gol kaydetti.

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