İSTANBUL 27°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,7841
  • EURO
    7,6657
  • ALTIN
    369.356
  • BIST100
    110980
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Raheem Sterling'den ırkçılık karşıtlarına destek
Spor

Raheem Sterling'den ırkçılık karşıtlarına destek

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de forma giyen Raheem Sterling, ülke genelinde düzenlenen ırkçılık karşıtı protestolara destek verdi.

AA08 Haziran 2020 Pazartesi 10:55 - Güncelleme: 08 Haziran 2020 Pazartesi 10:55
ABONE OL

İngiliz yayın kurumu BBC'nin sorularını yanıtlayan 25 yaşındaki futbolcu, "Şu anda savaştığımız tek hastalık ırkçılık. En önemli konu bu çünkü uzun yıllardır devam ediyor." dedi.

Koronavirüs gibi ırkçılığı da durdurmak istediklerini belirten Sterling, "Protestocuların yaptığı şey bu. Çözüm bulmaya ve adaletsizliği durdurmaya çalışıyorlar. Kimse yaralanmadan, mağazalara zarar verilmeden protestolarını güvenli ve barışçıl şekilde devam ettirecekler." ifadelerini kullandı.

Yüzyıllardır süren ırkçılık sorunu nedeniyle insanların yorulduğunu ve değişime hazır olduğunu belirten İngiliz oyuncu, artık konuşmaktan daha fazlasının yapılması gerektiğini kaydetti.

Koronavirüs salgını nedeniyle hükümetin uyarılarına karşın dün başkent Londra başta olmak üzere Bristol, Manchester, Wolverhampton, Nottingham, Glasgow ve Edinburgh kentlerinde binlerce kişinin katıldığı protesto gösterileri düzenlenmişti.

Aydın'da tarım işçilerini taşıyan kamyonet devrildi

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.