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Spor

Rahmanovic, Konyaspor'dan ayrıldı! İşte yeni takımı

Konyaspor'un Bosna-Hersekli oyuncusu Amar Rahmanovic, Rusya ekibi Krylya Sovetov Samara'ya transfer oldu.

IHA7 Eylül 2022 Çarşamba 17:20 - Güncelleme:
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Konyaspor orta saha oyuncusu Amar Rahmanovic ile yollarını ayırdığını açıkladı. Kulübün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kulübümüz ile Rusya'nın Krylya Sovetov Samara takımı arasında futbolcumuz Amar Rahmanovic'in transferi için anlaşma sağlanmıştır. Konyasporumuza verdiği katkılardan dolayı Rahmanovic'e teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

Rahmanovic, yeşil-beyazlı formayla çıktığı 61 maçta 8 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

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