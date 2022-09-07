Rahmanovic, Konyaspor'dan ayrıldı! İşte yeni takımı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Konyaspor orta saha oyuncusu Amar Rahmanovic ile yollarını ayırdığını açıkladı. Kulübün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kulübümüz ile Rusya'nın Krylya Sovetov Samara takımı arasında futbolcumuz Amar Rahmanovic'in transferi için anlaşma sağlanmıştır. Konyasporumuza verdiği katkılardan dolayı Rahmanovic'e teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

Rahmanovic, yeşil-beyazlı formayla çıktığı 61 maçta 8 gol, 5 asistlik performans sergiledi.