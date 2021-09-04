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Spor

Raikkonen'de koronavirüs tespit edildi

Formula 1 takımlarından Alfa Romeo'nun Fin pilotu Kimi Raikkonen'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucu pozitif çıktı.

AA4 Eylül 2021 Cumartesi 11:52 - Güncelleme: 4 Eylül 2021 Cumartesi 11:52
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Formula 1'in internet sitesinden yapılan açıklamada, sezon sonunda kariyerini noktalayacak 41 yaşındaki sürücünün, Hollanda Grand Prix'sinin kalan bölümünde yer alamayacağı belirtildi.

Alfa Romeo takımı da 3. antrenman seansı, sıralama turları ve yarışta Raikkonen'in yerini, Polonyalı test pilotları Robert Kubica'nın alacağını duyurdu.

2006'da başladığı ancak 2011 sezonu öncesi geçirdiği kaza yüzünden ara verdiği F1 kariyerine 2019'da dönen 36 yaşındaki Kubica, katıldığı 97 yarışta biri birincilik olmak üzere 12 kez podyuma çıktı.

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