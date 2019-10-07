19°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8424
  • 6,4129
  • 278.468
  • 102993
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Rakam değil gol kazanıyor

Beşiktaş istatistiksel olarak bu sezonun en kötü performansını ortaya koymasına rağmen, Alanya maçında 3 puanı hanesine yazdırdı. Siyah-Beyazlı takım bu sezon daha iyi rakamlara ulaştığı maçlarda ise 13 puan kaybetmişti.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

STAR

FUTBOLDA her şeyin istatistik olmadığı ve rakamların aldattığı bir kez daha ispatlandı. Süper Lig’de ve Avrupa Ligi’nde son dönemde aldığı kötü sonuçlarla taraftarlarını üzen Beşiktaş, lider Alanyaspor karşılaşmasında 2-0’ık galibiyetle hayata dönerken, istatistiki açıdan bu sezonun en kötü rakamlarına imza attı. Siyah-Beyazlı takım, bu sezon en az pas girişiminde bulunduğu (423 pas), en az isabetli pas attığı (321 isabetli pas), en düşük pas yüzdesi yakaladığı (yüzde 76), topla en az oynadığı (yüzde 50,8), en az şut çektiği (7 şut) ve rakip ceza sahalarında topla en az buluştuğu (11 kez) maçı oynadı. Ancak Kartal bundan önce daha iyi istatistikler tutturduğu bazı maçlarda kaybetmesine ya da berabere kalmasına ve bu sezon sadece Süper Lig’de 13 puan kaybetmesine rağmen bu kez Alanyaspor karşılaşmasında sahadan 3 puanla ayrıldı.

Yolcu uçağı, nükleer başlıklı füzeyi böyle yakaladı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Suriye sınırına askeri sevkiyat devam ediyor

Suriye sınırına askeri sevkiyat devam ediyor

PKK/PYD terör örgütü o bölgeyi terk ediyor

PKK/PYD terör örgütü o bölgeyi terk ediyor

THY 700 kabin memuru alacak; İşte aranan şartlar

THY 700 kabin memuru alacak; İşte aranan şartlar

Valilikten İstanbul için uyarı!

Valilikten İstanbul için uyarı!

Numan Kurtulmuş: Türkiye'nin, hiç kimsenin toprağında gözü yok

Numan Kurtulmuş: Türkiye'nin, hiç kimsenin toprağında gözü yok

Trump'tan itiraf gibi paylaşım: Kürtlerle değil PKK ile iş tuttuk

Trump'tan itiraf gibi paylaşım: Kürtlerle değil PKK ile iş tuttuk

Vucic'ten Başkan Erdoğan'a övgü: Bana onun gibi bir dünya lideri daha gösterin

Vucic'ten Başkan Erdoğan'a övgü: Bana onun gibi bir dünya lideri daha gösterin

Türkiye'yi küstahça tehdit etti: Suriye'ye bir adım bile atarsa...

Türkiye'yi küstahça tehdit etti: Suriye'ye bir adım bile atarsa...
 

POPÜLER HABERLER

Kırmızı kategoride aranıyordu! MİT ve TSK nokta atışıyla hedef aldı

Kırmızı kategoride aranıyordu! MİT ve TSK nokta atışıyla hedef aldı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA