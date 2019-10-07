Rakam değil gol kazanıyor
Beşiktaş istatistiksel olarak bu sezonun en kötü performansını ortaya koymasına rağmen, Alanya maçında 3 puanı hanesine yazdırdı. Siyah-Beyazlı takım bu sezon daha iyi rakamlara ulaştığı maçlarda ise 13 puan kaybetmişti.
STAR
FUTBOLDA her şeyin istatistik olmadığı ve rakamların aldattığı bir kez daha ispatlandı. Süper Lig’de ve Avrupa Ligi’nde son dönemde aldığı kötü sonuçlarla taraftarlarını üzen Beşiktaş, lider Alanyaspor karşılaşmasında 2-0’ık galibiyetle hayata dönerken, istatistiki açıdan bu sezonun en kötü rakamlarına imza attı. Siyah-Beyazlı takım, bu sezon en az pas girişiminde bulunduğu (423 pas), en az isabetli pas attığı (321 isabetli pas), en düşük pas yüzdesi yakaladığı (yüzde 76), topla en az oynadığı (yüzde 50,8), en az şut çektiği (7 şut) ve rakip ceza sahalarında topla en az buluştuğu (11 kez) maçı oynadı. Ancak Kartal bundan önce daha iyi istatistikler tutturduğu bazı maçlarda kaybetmesine ya da berabere kalmasına ve bu sezon sadece Süper Lig’de 13 puan kaybetmesine rağmen bu kez Alanyaspor karşılaşmasında sahadan 3 puanla ayrıldı.
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