A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu'nda 7 Kasım Perşembe günü Romanya ile oynayacağı maçın bilet satışı devam ediyor.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları 350 lira ile 2 bin lira arasında satılıyor. Loca fiyatları ise 5 bin ile 15 bin lira arasında değişiyor.

Karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle:

GENEL SATIŞ

VIP: 600 TL

1. Kategori: 400 TL

2. Kategori: 350 TL

Saha İçi 1. Sıra: 2 bin TL

Saha İçi 2. Sıra: Bin 500 TL

Saha İçi 3. Sıra: Bin 350 TL

Saha İçi 4. Sıra: Bin TL

Loca 8 Kişilik: 5 bin TL

Loca 11 Kişilik: 8 bin TL

Loca 13 Kişilik: 10 bin TL

Loca 18 Kişilik: 15 bin TL

TARAFTARLARA DESTEK ÇAĞRISI

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda başantrenör Ekrem Memnun ve oyuncular, taraftara destek çağrısında bulundu.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde (BGM) milli takım antrenmanı öncesinde açıklamada bulunan Ekrem Memnun, "BGM gibi muhteşem bir tesiste ilk milli maçı oynamak bizim takıma nasip oldu. Bunun çok büyük heyecanını yaşıyoruz. 7 Kasım Perşembe günü saat 19.00'da Romanya ile 2025 Avrupa Şampiyonası elemelerinin çok önemli bir maçını oynayacağız. Aynı zamanda BGM'deki ilk milli maçımız. Biz çok heyecanlıyız, çok da önemli bir maç oynayacağız. Bütün basketbolseverleri, kadın basketbol milli takımımızı desteklemek üzere BGM'ye bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Milli basketbolculardan Ayşe Cora, grupta ikide iki yaptıklarını hatırlatarak, "Geçen kış ikide iki yapmıştık ve önümüzdeki iki maçı da kazanarak şubat ayındaki araya çok büyük bir avantajla girmek istiyoruz. Yine ikide iki yaptığımız takdirde çok yüksek ihtimalle Avrupa Şampiyonası'na kalmayı garantilemiş olacağız. BGM'ye çok emek verildi. Buranın yapılması çok uzun zaman aldı ve şimdi burada ilk maçımıza çıkıyor olmaktan dolayı çok heyecanlıyız. Umuyorum ki taraftarımızla beraber galibiyetle güzel bir açılış yaparız. En iyi şekilde hazırlanmaya çalışıyoruz. Zaten buraya kulüplerimizden hazır geldik. Uzun yıllardır beraber oynayan, birbirini tanıyan bir ekibiz. İnanıyorum ki iyi bir basketbol oynayarak güzel bir galibiyet alacağız." şeklinde konuştu.

Gökşen Fitik ise "Basketbol Gelişim Merkezi'nde çıkacağımız ilk milli maçımız için çok heyecanlı ve mutluyuz. Aynı ruhla ikide iki yapmak için hep beraberiz." yorumunu yaptı.

Meltem Yıldızhan da "Milli takımların yeni evi Basketbol Gelişim Merkezi'nde ilk maçımıza çıkıyoruz. Hepinizi maça davet ediyoruz. Birlikte daha güçlüyüz." diye konuştu.

MİLLİ TAKIM HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRDÜ

Ay-yıldızlılar, Basketbol Gelişim Merkezi'nde yaptığı antrenmanla Romanya maçının hazırlıklarına devam etti.

Milliler, başantrenör Ekrem Memnun yönetiminde yaklaşık 2 saat süren bir çalışma gerçekleştirdi.

FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri F Grubu'nda 7 Kasım Perşembe günü saat 19.00'da Romanya'yı Basketbol Gelişim Merkezi'nde konuk edecek Türkiye, 10 Kasım Pazar günü ise Slovakya ile deplasmanda karşılaşacak.