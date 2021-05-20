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Spor

Rakibine ringi dar eden Serdar Avcı dünya şampiyonu

Türk boksör Serdar Avcı, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlenen Universal Boxing Organization'da (UBO) yarı ağır sıklette Gürcü sporcu Zaal Kvezereli'yi nakavt ederek dünya şampiyonu oldu.

DHA20 Mayıs 2021 Perşembe 12:30 - Güncelleme: 20 Mayıs 2021 Perşembe 12:30
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35 yaşındaki Serdar Avcı, yarı ağır sıklette dünya şampiyonluğu için çıktığı mücadelede, 7 unvan maçının hepsini nakavt ile kazanan Gürcü rakibi Zaal Kvezereli ile dün gece Kiev'de karşı karşıya geldi. Avcı, 12 raunt üzerinden yapılan maçın 2'nci raundunun 50'nci saniyesinde rakibini sağlı sollu yumruklarla devirdi. Kadıköy Boks Spor Kulübü sporcusu Avcı, Kvezereli'yi nakavt ederek altın kemerin sahibi oldu.

ÇİFTE BAYRAM YAŞATTI

Demirören Haber Ajansı'na (DHA) maça hazırlık döneminde verdiği röportajda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Kiev'de altın kemeri kazanarak salonda İstiklal Marşı'nı dinleteceğini ve Türk milletine çifte bayram yaşatacağını söyleyen Serdar Avcı, hedefini gerçekleştirdiği için büyük gurur ve mutluluk duyduğunu belirtti.

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