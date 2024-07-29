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Spor

Rakip Hollanda! Filenin Sultanları Paris'te ilk kez parkede

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndaki ilk maçında Hollanda ile karşılaşıyor. İşte detaylar....

29 Temmuz 2024 Pazartesi 09:58 - Güncelleme:
Rakip Hollanda! Filenin Sultanları Paris'te ilk kez parkede
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ilk maçında Hollanda ile karşı karşıya geliyor.

4. SET OYNANIYOR

TÜRKİYE: 4

HOLLANDA:5

CANLI: 3. SET

TÜRKİYE: 25

HOLLANDA: 23

CANLI: 2. SET

TÜRKİYE: 19

HOLLANDA: 25

CANLI: 1. SET SONUCU

TÜRKİYE: 19

HOLLANDA: 25

Hollanda'ya en son 2018 Ağustos ayında 3-0 yenilen milli takım, 6 yılda 8 kez karşılaştığı rakibine mağlup olmadı.

Organizasyonun C Grubu'nda yer alan milliler, Hollanda maçının ardından Dominik Cumhuriyeti ve İtalya ile mücadele edecek.

Başantrenör Daniele Santarelli yönetimindeki ay-yıldızlıların kadrosunda, Gizem Örge, Cansu Özbay, Melissa Vargas, Hande Baladın, Meliha Diken, Derya Cebecioğlu, Elif Şahin, Eda Erdem Dündar, Aslı Kalaç, Beyza Arıcı, İlkin Aydın ve Ebrar Karakurt yer alıyor.

MAÇ PROGRAMI

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Paris 2024'teki grup karşılaşmalarının programı şöyle:

1 AĞUSTOS

10.00 Türkiye-Dominik Cumhuriyeti

4 AĞUSTOS

10.00 Türkiye-İtalya

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