UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, 2. Ön Eleme Turu'nda deplasmanda 4-3 kazandığı maçın rövanşında İsviçre'nin Lugano ekibini konuk edecek. Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak ve TSİ 20.00'de başlayacak müsabakayı İngiliz hakem Robert Jones yönetecek.

Sarı lacivertli temsilcimiz, her türlü galibiyet ve beraberlikte adını bir üst tura yazdıracak. Tek farklı mağlubiyet halinde uzatmalara gidecek müsabakada, iki ve daha farklı yenilgi halinde ise turu geçen taraf rakibimiz Lugano olacak. F.Bahçe'nin, İsviçre ekibi Lugano'yu elemesi halinde Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda rakibi Fransa'nın Lille takımı olacak. Organizasyonda 3. Eleme Turu maçları 6-7 Ağustos'ta, rövanşlar ise 13 Ağustos'ta oynanacak.

Öte yandan Avrupa sahnesinde 271 müsabakaya çıkan temsilcimizin 108'er galibiyet ve mağlubiyeti bulunuyor. 55 kez de sahadan beraberlikle ayrılan Sarı-Lacivertlilerde, Lugano'nun mağlup edilmesi halinde Avrupa'daki galibiyet sayıları, mağlubiyet sayılarını geride bırakacak.