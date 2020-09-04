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Spor

Rakip Rusya Sırbistan'ı 3 golle geçti

UEFA Uluslar Ligi'nde millilerimizle aynı grupta yer alan Rusya ve Sırbistan karşı karşıya geldi. 3-1 biten maçı Rusya kazandı.

03 Eylül 2020 Perşembe 23:55 - Güncelleme: 04 Eylül 2020 Cuma 00:20
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UEFA Uluslar Ligi B Ligi 3. Grup mücadelesi ilk maçında Rusya ile Sırbistan karşı karşıya geldi.

VTB Arena'da oynanan karşılaşmayı Rusya 3-1 kazanarak üç puana uzanan taraf oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısında gol olmazken dakikalar 48'e geldiğinde Dzyuba'nın penaltısı ile maçta eşitlik bozuldu ve Rusya öne geçti. 69. dakikaya gelindiğinde Karavaev Zobnin'in golüyle Rusya farkı ikiye çıkardı. 78. dakikada Sırbistan geri döndü ve Mitrovic ile fark bire indi. 81. dakikada Dzyuba kendisinin 2, maçın dördüncü golünü atarak skoru 3-1'e getirdi ve Rusya'nın galibiyetini ilan etti.

Rusya 3 puana ulaşarak grupta liderliğe yükseldi.

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