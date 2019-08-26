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Rakiplere duvar örecek

Adil Rami 1.90 boyu ve güçlü fiziği ile hem havadan, hem de yerden etkili savunma yapabilen bir isim. Sağlık kontrolünden sağlam çıkan ve 2 senelik sözleşme imzalayacak olan Rami, 2 milyon euro alacak.

  • Star Spor
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FENERBAHÇE, önceki gün İstanbul’a getirdiği Adil Rami’yi dün önce sağlık kontrollerinden geçirdi. Herhangi bir sıkıntılı duruma rastlanmayan Fransız futbolcu daha sonra kulüp binasına giderek, Sarı-Lacivertli yönetimle transfer için son görüşmelerini yaptı. Bonservisi elinde olan Rami’ye senelik 2 milyon euro ücret ödeneceği, 1.5 milyon euro da imza parası verileceği öğrenildi. Kanarya’nın 33 yaşındaki oyuncu ile bir aksilik olmaması durumunda bugün mukavele yapması bekleniyor.

RAKİPLERE GÖZ AÇTIRMIYOR

Rami, 1.90 boyu ve güçlü fiziği ile çok sağlam bir savunmacı olarak öne çıkıyor. Hava toplarında iyi olan ve markajı altına aldığı oyuncuya göz açtırmayan tecrübeli oyuncu savunmada tam bir duvar görevi görüyor. Adil Rami hücuma katkısı bir hayli fazla olan bir savunmacı. Profesyonel kariyerinde28 gol ve 16 asisti bulunan Fransız stoper, Kanarya’da Zanka ile birlikte görev yapacak. Yanal, Rami’nin transferi gerçekleşirse, Jailson’u da asıl görev yeri olan orta alana çekecek.

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