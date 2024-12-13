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Spor

Rakiplerimiz bugün belli olacak! 2026 Dünya Kupası için kura zamanı

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemleri kura çekimi İsviçre'nin Zürih kentinde bugün gerçekleştirilecek. FIFA merkezinde yapılacak kura çekimi TSİ 14:00'te başlayacak. Kura çekimine Türkiye 2. torbadan katılacak.

13 Aralık 2024 Cuma 09:00 - Güncelleme:
Rakiplerimiz bugün belli olacak! 2026 Dünya Kupası için kura zamanı
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ABD, Meksika ve Kanada'nın ortaklaşa düzenleyeceği 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Avrupa elemeleri için heyecan dorukta. Türkiye'nin rakiplerinin de belli olacağı kura çekimi geldi çattı.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kura çekimi İsviçre'nin Zürih şehrindeki FIFA merkezinde cuma günü TSİ 14:00'te gerçekleştirilecek.

TÜRKİYE 4'LÜ GRUPTA YER ALACAK

Türkiye'nin 2. torbadan katılacağı kuraya toplam 54 ülke katılacak. 6'sı 5 takımlı, 6'sı ise 4 takımlı toplam 12 grup belli olacak. Türkiye, mart ayında UEFA Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne yükselmek adına Macaristan ile play-off oynayacağı için 4'lü grupta yer alacak.

MAÇLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Beşli gruplarda ilk maçlar Mart ayında oynanırken, 4'lü gruplarda karşılaşmalar Eylül ayında başlayacak.

İŞTE MUHTEMEL RAKİPLERİMİZ

1. Torba: Fransa, İspanya, İngiltere, Portekiz, Hollanda, Belçika, İtalya, Almanya, Hırvatistan, İsviçre, Danimarka ve Avusturya.

2. Torba: Ukrayna, İsveç, Türkiye, Galler, Macaristan, Sırbistan, Polonya, Romanya, Yunanistan, Slovakya, Çekya ve Norveç.

3. Torba: İskoçya, Slovenya, İrlanda Cumhuriyeti, Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Gürcistan, Finlandiya, İzlanda, Kuzey İrlanda, Karadağ, Bosna-Hersek ve İsrail.

4. Torba: Bulgaristan, Lüksemburg, Belarus, Kosova, Ermenistan, Kazakistan, Azerbaycan, Estonya, Güney Kıbrıs, Faroe Adaları, Letonya ve Litvanya.

5. Torba: Moldova, Malta, Andorra, Cebelitarık, Lihtenştayn ve San Marino.

DÜNYA KUPASI'NA AVRUPA'DAN 16 ÜLKE GİDECEK

Toplam 48 takımın mücadele edeceği 2026 Dünya Kupası'na Avrupa'dan 16 ülke katılım hakkı kazanacak.Avrupa elemelerinde gruplarını lider tamamlayan 12 takım, doğrudan Dünya Kupası'na katılım hakkını elde edecek.Son 4 bilet için ise 12 grup ikincisi ve UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek 4 takımın katılımıyla, toplam 16 takım play-off maçları yapacak. Play-off maçları 2026'nın mart ayında oynanacak.

2026 DÜNYA KUPASI NE ZAMAN?

2026 Dünya Kupası'nda 12 grupta 48 takım mücadele edecek ve organizasyon boyunca toplam 104 maç yapılacak.Dünyanın en önemli futbol turnuvasının açılış maçı, 11 Haziran 2026 tarihinde Meksika'nın başkenti Meksiko'daki 83 bin kişilik Azteca Stadı'nda oynanacak.2026 Dünya Kupası'nın final maçı, 19 Temmuz 2026'da ABD'nin New Jersey eyaletindeki 82 bin 500 kişilik MetLife Stadyumu'nda yapılacak.

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