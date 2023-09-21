Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk hafta maçında Kopenhag ile karşı karşıya geldi. RAMS Park'ta 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada geri dönmeyi başaran sarı kırmızılı ekip, Danimarka temsilcisiyle 2-2 berabere kaldı.
İlk yarıda etkili bir oyun ortaya koyan sarı kırmızılılar, Mauro Icardi ile net fırsatlar yakalarken Kerem Aktürkoğlu'nun çektiği şut direkte patladı. Karşılaşmanın ilk devresinde 8 şutla Kopenhag kalesini abluka altına alan temsilcimiz, bu ataklardan gol çıkaramazken golü bulan taraf Kopenhag oldu.
Kopenhag ile 2-2 berabere kalan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi tarihinde üçüncü kez iki farklı geri düştüğü bir maçta mağlup olmaktan kurtuldu.
2-2 vs Kopenhag (Eylül 2023)
3-2 vs Real Madrid (Mart 2001)
2-2 vs Hertha (Eylül 1999)
Kopenhag filelerini 86 (Boey) ve 88'inci (Tete) dakikalarda havalandıran Galatasaray, Kasım 1999'da Milan'ı 3-2 mağlup ettiği maçtan bu yana ilk kez bir Avrupa kupası karşılaşmasının 85'inci dakikasından sonra iki gol attı.
Kopenhag ile sahasında 2-2 berabere kalan Galatasaray, ülke puanına 0.25 puan kazandırdı. Böylece 32.850 olan Türkiye'nin ülke puanı 33.100'e çıktı. Bu puanla takipçilerimizle aramızdaki fark az da olsa açıldı.
UEFA Ülke Puanı uygulamasında grup maçlarında elemelerden farklı olarak galibiyete 2 beraberliğe 1 puan veriliyor. Bu puanlar da ülkenin ana katılımcı sayısına bölünüp ülke puanına ekleniyor.
İskoç ekibi Celtic, Feyenoord'a 2-0 kaybetti. İsviçre temsilcisi Young Boys, sahasında Leipzig'e 3-1 yenildi. Sıralamada geçmek istediğimiz Belçika'nın takımı Antwerp de Barcelona deplasmanında 5-0'la dağıldı. Salzburg ise Benfica deplasmanında 2-0 gibi sürpriz bir galibiyete imza attı.
1- İngiltere: 89.803
2- İspanya: 76.864
3- İtalya: 72.426
4- Almanya: 70.338
5- Hollanda: 55.500
6- Fransa: 53.164
7- Portekiz: 48.649
8- Belçika: 38.400
9- TÜRKİYE: 33.100
10- İskoçya: 31.650
11- Avusturya: 30.400
12- İsviçre: 29.775
13- Sırbistan: 27.375
14- Danimarka: 27.200
15- Norveç: 26.625
Türkiye, UEFA ülke puanında sezonu 10. sırada bitirmeyi başarırsa 2024/25 sezonu Süper Lig şampiyonu, 2025/26 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak katılabilecek.
Eğer 9. sıradaki yerimiz korursak; 2024-2025 sezonun Süper Lig ikincisi, 2025-2026 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'de bir tur az oynayacak ve 2. yerine 3. Eleme Turu'ndan itibaren katılacak.
Bu akşam Konferans Ligi'nde Beşiktaş, Club Brugge deplasmanına çıkacak. Fenerbahçe ise Nordsjaelland'ı ağırlayacak. 10. sırada bizi takip eden İskoçya'nın 5 takımından 3'ü yola devam ediyor. Bizde ise sadece Adana Demir, Avrupa'ya havlu attı. 11. durumdaki Avusturya'nın da 5 ekibinden 2'si elenmiş durumda. Bu açıdan da iki rakibimize oranla avantajlı durumdayız. Alınacak puanlar, ilk 10'daki yerimizi garantileme yolunda önemli olacak.