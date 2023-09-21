Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk hafta maçında Kopenhag ile karşı karşıya geldi. RAMS Park'ta 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada geri dönmeyi başaran sarı kırmızılı ekip, Danimarka temsilcisiyle 2-2 berabere kaldı.

İlk yarıda etkili bir oyun ortaya koyan sarı kırmızılılar, Mauro Icardi ile net fırsatlar yakalarken Kerem Aktürkoğlu'nun çektiği şut direkte patladı. Karşılaşmanın ilk devresinde 8 şutla Kopenhag kalesini abluka altına alan temsilcimiz, bu ataklardan gol çıkaramazken golü bulan taraf Kopenhag oldu.

ÜÇÜNCÜ KEZ 2 FARKTAN DÖNDÜ

Kopenhag ile 2-2 berabere kalan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi tarihinde üçüncü kez iki farklı geri düştüğü bir maçta mağlup olmaktan kurtuldu.

2-2 vs Kopenhag (Eylül 2023)

3-2 vs Real Madrid (Mart 2001)

2-2 vs Hertha (Eylül 1999)

24 YIL SONRA İLK KEZ

Kopenhag filelerini 86 (Boey) ve 88'inci (Tete) dakikalarda havalandıran Galatasaray, Kasım 1999'da Milan'ı 3-2 mağlup ettiği maçtan bu yana ilk kez bir Avrupa kupası karşılaşmasının 85'inci dakikasından sonra iki gol attı.

GALATASARAY BERABERE KALDI, ÜLKE PUANI DEĞİŞTİ

Kopenhag ile sahasında 2-2 berabere kalan Galatasaray, ülke puanına 0.25 puan kazandırdı. Böylece 32.850 olan Türkiye'nin ülke puanı 33.100'e çıktı. Bu puanla takipçilerimizle aramızdaki fark az da olsa açıldı.

UEFA Ülke Puanı uygulamasında grup maçlarında elemelerden farklı olarak galibiyete 2 beraberliğe 1 puan veriliyor. Bu puanlar da ülkenin ana katılımcı sayısına bölünüp ülke puanına ekleniyor.

RAKİPLERİMİZ NE YAPTI?

İskoç ekibi Celtic, Feyenoord'a 2-0 kaybetti. İsviçre temsilcisi Young Boys, sahasında Leipzig'e 3-1 yenildi. Sıralamada geçmek istediğimiz Belçika'nın takımı Antwerp de Barcelona deplasmanında 5-0'la dağıldı. Salzburg ise Benfica deplasmanında 2-0 gibi sürpriz bir galibiyete imza attı.

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI: TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA?

1- İngiltere: 89.803

2- İspanya: 76.864

3- İtalya: 72.426

4- Almanya: 70.338

5- Hollanda: 55.500

6- Fransa: 53.164

7- Portekiz: 48.649

8- Belçika: 38.400

9- TÜRKİYE: 33.100

10- İskoçya: 31.650

11- Avusturya: 30.400

12- İsviçre: 29.775

13- Sırbistan: 27.375

14- Danimarka: 27.200

15- Norveç: 26.625

ŞAMPİYONLAR LİGİ HEDEFİ

Türkiye, UEFA ülke puanında sezonu 10. sırada bitirmeyi başarırsa 2024/25 sezonu Süper Lig şampiyonu, 2025/26 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak katılabilecek.

9. OLMANIN TEK AVANTAJI

Eğer 9. sıradaki yerimiz korursak; 2024-2025 sezonun Süper Lig ikincisi, 2025-2026 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'de bir tur az oynayacak ve 2. yerine 3. Eleme Turu'ndan itibaren katılacak.

GÖZLER FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ'TA

Bu akşam Konferans Ligi'nde Beşiktaş, Club Brugge deplasmanına çıkacak. Fenerbahçe ise Nordsjaelland'ı ağırlayacak. 10. sırada bizi takip eden İskoçya'nın 5 takımından 3'ü yola devam ediyor. Bizde ise sadece Adana Demir, Avrupa'ya havlu attı. 11. durumdaki Avusturya'nın da 5 ekibinden 2'si elenmiş durumda. Bu açıdan da iki rakibimize oranla avantajlı durumdayız. Alınacak puanlar, ilk 10'daki yerimizi garantileme yolunda önemli olacak.