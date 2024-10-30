Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Galatasaray-Beşiktaş derbisinde gecenin yıldızı Gabriel Sara oldu. Serbest vuruşlarda önce Davinson Sanchez'e, sonrasında ise Victor Osimhen'e, 'Al da at' diyen Brezilyalı, 2 asistle maçı tamamladı.

Siyah-Beyazlılar'a karşı 58 kez topla buluşan Sara, yüzde 78'lik isabetli pas oranı ile oynadı. 7 kilit pas, 6 isabetli orta, 2 isabetli uzun topla kalitesini gösterdi. Zorlu mücadelede 0.67'lik asist beklentisi yakaladı. İspanyol basınından Onefootball, "Sara, artık Türkiye'nin klasiği ve en iyisi" ifadeleriyle oyuncuyu övdü. Gabriel'in maçta belirleyici isim olduğu vurgulandı.

ÇOCUKLUĞUMDAN BERİ ÇALIŞIYORUM

Sara, Süper Lig'in 5. haftasında 5-0'lık skorla kazandıkları Çaykur Rizespor maçının ardından duran toplara çalıştığını söylemişti. Rize'ye karşı 1 gol ve 1 asistle oynayan Brezilyalı yıldız, "Duran topları hep çalışıyorum. Babam zaten bana yardımcı oluyordu. Duran topların çok önemli bir silah olduğunu söylüyordu.

Buna çocukluğumdan beri çalışıyorum" ifadelerini kullanmıştı. Gabriel'in babası Jorge Luiz Sara, eski bir forvet oyuncusuydu. Yıldız orta saha, babasının futbolunu videolarla izledi. Galatasaray, bu sezon attığı 29 golün 11 tanesini duran toptan buldu.

KİLİT PAS ORANINDA DA ÖNDE

Süper Lig'de bu sezon çıktığı 9 maçın 8'inde 11 başlayan Sara, toplam 673 dakika sahada kaldı. 2 kez gol sevinci yaşayarak 0.98'lik gol beklentisi oranı tutturdu. 5 defa asist yapan yıldız oyuncu, 2.10'luk asist beklentisi ile Fenerbahçe'den Fred (0.44), Beşiktaş'tan Gedson Fernandes'i (0.77) gerisinde bıraktı.

Yüzde 42'lik isabetli orta istatistiği ile yine rakip iki oyuncudan daha iyi olan Sambacı, maç başına kilit pas verisinde de önde geldi. 2.0 kilit pas ortalaması tutturan Sara; Gedson (0.4) ve Fred'i (1.2) geçti.

GOLÜN İÇİNDE HER ZAMAN VAR

Comparisonator verilerine göre Gabriel Sara, ligdeki defansif ve merkez orta saha oyuncuları arasında birçok veride lider konumda. Brezilyalı oyuncu, golle biten atak aksiyonunda bulunma (1.33), asistler (0.56), rakip ceza sahasına pas-asist (0.44) ve ikinci asist (0.22) gibi verilerdeki ortalamasıyla fark yarattı. 25 yaşındaki futbolcu; başarılı ara paslar (0.56), bağlantı pasları (0.33), başarılı oyun kurma (0.33) alanlarında ise Süper Lig'de 3. sırada yer aldı.

9 TAKSITTE BİTECEK

18 milyon euroluk bonservis bedeli ile ilk geldiğinde tartışma konusu olan Sara, performansıyla gelen eleştirilere yanıt vermiş oldu. Galatasaray, Norwich City'den aldığı 25 yaşındaki oyuncu için bonservis bedelini 3 sezona yayılmış 9 eşit taksitte ödeyecek. 5 yıllık imza atan Sara, yıllık 2 milyon 750 bin euro kazanacak.