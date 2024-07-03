Ralf Rangnick: Uzatmalara gitseydi biz kazanırdık

Avusturya Milli Takım Teknik Direktörü Ralf Rangnick, EURO2024'te A Milli Takımımıza elendikleri maçın ardından dikkat çeken açıklamalar yaptı.

66 yaşındaki Alman teknik adam karşılaşmanın ardından "Uzatmalara gitseydi biz kazanırdık." ifadelerini kullandı.

Mert Günok'u İngiliz kaleci Gordon Banks'a benzeten Rangnick "Beraberlik golünü atmak için zamanımız vardı. Çok da yaklaşmıştık ama Türkiye'nin kalesinde Gordon Banks varken bu çok zordu." açıklamasını yaptı.

Eleneceklerini hiç düşünmediklerini söyleyen Alman çalıştırıcı, "Bugün ülkemize döneceğimizi hiç düşünmüyordum, yolumuza devam edeceğimizi düşünüyorduk. Bir sonraki maça hazırlanırız diye düşünüyorduk. Tabii ki hayal kırıklığı yaşadık." dedi.