14 Mayıs 2020 Perşembe 18:21 - Güncelleme: 14 Mayıs 2020 Perşembe 18:21

Huddersfield'dan kiralık olarak Mısır'da Al Ahli forması giyen ve adı Beşiktaş ile anılan sol kanat oyuncusu Ramadan Sobhi, transfer iddialarını yanıtladı.

Menajerinin Beşiktaş ile görüşmüş olabileceğini kaydeden 23 yaşındaki oyuncu, "Menajerim Nader Shawky transferimle ilgileniyor, Beşiktaş ile resmi olmayan bazı görüşmeler yapılmış olabilir. Benim bildiğim kadarıyla resmi bir görüşme yok. Koronavirüs salgını nedeniyle her şey durmuş durumda" ifadelerini kullandı.

Mısır Ligi'nde ezeli rakibi Zamalek'in 18 puan önünde lider olan Al Ahli'de 9 maça çıkan Mısırlı oyuncu, 5 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.

Mısır Milli Takımı'nda da oynayan Ramadan Sobhi'nin kariyerinde İngiltere'de Stoke City de bulunuyor.