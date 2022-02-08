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Spor

Ramazan Civelek: Herkes benim vurmamı istedi, ben de golü attım

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Fenerbahçe'yi 1-0 yenerek çeyrek finale yükselen Kayserispor'da Ramazan Civelek, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

8 Şubat 2022 Salı 23:11 - Güncelleme: 8 Şubat 2022 Salı 23:11
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Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu mücadelesinde Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup ederek çeyrek finale yükselen Yukatel Kayserispor'da galibiyet golünü atan Ramazan Civelek, karşılaşma sonrasında konuştu.

Frikikten attığı gol hakkında konuşan Ramazan, "Takım arkadaşlarımı tebrik ederim. Fenerbahçe çok büyük bir takım, tur atlamamız mutluluk verici. Ligde son dakikada Fenerbahçe'ye karşı bir penaltı yaptırmıştım. O penaltıdan dolayı 3 puanı kaybettik ve 1 puanı aldık, çok üzülmüştüm. Allah çok büyük. Ben son seçenektim. Orada herkes benim vurmamı istedi, ben de golü attım." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de yetiştiğini hatırlatan Civelek, "Fenerbahçe'de yetiştim ama ekmek yediğim yer için mücadele ediyorum. Kupada sonuna kadar gitmek istiyoruz. Bir anda inanç geldi ve vurmak istedim. Topa vurdum ve kalenin içinde gördüm. Ne olduğunu anlamadım. Sevinç anında "Haydi dönelim oyun başlasın" dedim. Arkamı döndüm ve baktım ki maç bitmiş." dedi.

Ligde oynanacak olan Galatasaray maçı için de değerlendirmelerde bulunan Ramazan Civelek, "Çok iyi mücadele ettik. Allah bu golü bana nasip etti. Çok mutluyum. Kutlama bu akşam, sonrasında Galatasaray'a hazırlanacağız. Onlar da çok büyük takım. Ligdeki durumları sıkıntılı olabilir ama Galatasaray ile oynamak her zaman zordur. Çıkıp yine elimizden geleni yapacağız." şeklinde konuştu.

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