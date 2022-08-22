İSTANBUL 31°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Ağustos 2022 Pazartesi / 25 Muharrem 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,0763
  • EURO
    17,9768
  • ALTIN
    1007.92
  • BIST100
    3062.49
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ramazan Keskin'den Bursaspor'a veda: Kendi gerçekliğimi yaşamaya gidiyorum
Spor

Ramazan Keskin'den Bursaspor'a veda: Kendi gerçekliğimi yaşamaya gidiyorum

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bursaspor'la yollarını ayıran Ramazan Keskin, sosyal medya hesabından veda paylaşımında bulundu.

IHA22 Ağustos 2022 Pazartesi 19:39 - Güncelleme:
ABONE OL

Bursaspor'la yollarını ayıran Ramazan Keskin, sosyal medya hesabından veda mesajı yayımladı. Genç futbolcu, "Biliyorum; kiminiz hain diyeceksiniz, kiminiz yolun açık olsun. Hain diyenlerin boynunu eğmek, bu hikayedeki en büyük başlığım." dedi.

Bursaspor ile yollarını ayırma kararı alan Ramazan Keskin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Merhaba Büyük Bursaspor camiası, çocukluğumun ilk yıllarında beni keşfeden, ilmek ilmek işleyen, üzüntümü, sevincimi, kavgalarımı birlikte yaşadığım, kendimden bir parça bulduğum camia. Bir karar verdim. Biliyorum; kiminiz hain diyeceksiniz, kiminiz yolun açık olsun. Hain diyenlerin boynunu eğmek, bu hikayedeki en büyük başlığım. Yolun açık olsun diyenleri haklı çıkarmak benim düsturum. İyi, kötü her şeyi içime atarak ben kendi gerçekliğimi yaşamaya gidiyorum. Seven, sevmeyen herkese hakkım helal olsun. Hoşçakalın... Ramazan Keskin

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.