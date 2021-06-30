Ramazan Köse Gençlerbirliği'ne geri döndü

DHA 30 Haziran 2021 Çarşamba 19:40 - Güncelleme: 30 Haziran 2021 Çarşamba 19:40

Tecrübeli futbolcu için Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi. İmza töreninde konuşan Gençlerbirliği Başkanı Niyazi Akdaşİ tecrübeli file bekçisini, 'Kulübün evladı' olarak gördüğünü ve yeniden takıma dahil ettikleri için mutlu olduğunu ifade etti.

RAMAZAN KÖSE: YUVAMA DÖNDÜĞÜM İÇİN MUTLUYUM

6 sezonluk aranın ardından başkent ekibinde forma giyecek Ramazan Köse ise takıma döndüğünü için mutlu olduğunu belirtti. Köse, Gençlerbirliği'ni Süper Lig'e çıkarmak adına elinden geleni yapacağını söyledi.