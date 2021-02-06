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Spor

Rambo Okan, Abdurrahim Albayrak'a saldırdı! Polisler gözaltına aldı

Galatasaray'ın Kadıköy'de 1-0 kazandığı derbi maçı sonrası ‘Rambo' Okan lakaplı bir taraftar röportaj vermeye hazırlanan Abdurrahim Albayrak'a ‘Ne yüzle geldin buraya' diyerek saldırı girişiminde bulundu. Korumalar ve polisler araya girdi ve ‘Rambo' Okan gözaltına alındı.

06 Şubat 2021 Cumartesi 22:00 - Güncelleme: 06 Şubat 2021 Cumartesi 22:00
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Süper Lig'in 24. haftasında oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisini sarı kırmızılı takım tek golle kazanırken karşılaşmanın ardından şok bir olay yaşandı.

Galatasaray'ın İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, maç sonu röportaj vermeye hazırlanırken Rambo Okan olarak bilinen taraftarın saldırısına uğradı.

Rambo' lakaplı Fenerbahçe taraftarı Okan Güler, stat çıkışında konuşan Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'a "Ne yüzle geldin, ne yüzle geldin" diyerek saldırıda bulunmaya çalıştı.

Spor şube ekipleri, taraftarı yaka paça Albayrak'ın yanından uzaklaştırdı.

"BUNLARI BÜYÜTMEMEK LAZIM"

Olayın hemen ardından müsabakayı değerlendiren Albayrak ise "Florya'dan galibiyet için çıkmıştık. İyi bir gol attık, güzel oynadık, 3 puanı aldık, yolumuza devam ediyoruz. Bugün biz kazandık, yarın başkası kazanır. Bunları büyütmemek lazım." diye konuştu.

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