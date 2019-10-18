Rami’den tokat gibi yanıt

FENERBAHÇE’NİN Fas asıllı Fransız yıldızı Adil Rami, Türkiye ile 1-1 berabere kalınan maçtan sonra Milli Takımımızın oyuncularının verdiği asker selamını bahane edip bir bardak suda fırtına koparan ve ülkemizin cezalandırılması için uğraşan başta ülkesi Fransa olmak üzere Almanya, İtalya, Belçika ve de Avrupa futbolunun patronu UEFA’ya ders verdi. Rami, sosyal medyadaki profil fotoğrafını asker selamı verdiği fotoğrafla değiştirdi. Böylece Milli Takımımızın sevincine destek veren stoper büyük övgü aldı.

KRUSE MİLLİ MARŞIMIZI SÖYLEMİŞTİ

Instagram’da 34 yaşındaki tecrübeli oyuncunun asker selamlı fotoğrafını gören futbolseverler, “İşte gerçek sporcu böyle olur. Avrupalılar Türkler’in başarısını hazmedemiyor. Helal olsun Rami’ye” diye mesajlar attılar. Bu arada Fenerbahçe’nin bir başka yıldızı Alman 10 numara Max Kruse de Galatasaray derbisinin seremonisinde “İstiklal Marşımızı” arkadaşlarıyla birlikte söylemiş büyük takdir görmüştü. Kruse, “Yaşadığım ülkenin diline, kültürüne ve adetlerine saygı göstermem lazım” ifadelerini kullanmıştı.