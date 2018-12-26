Son Dakika Haberleri 26

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Ramil Guliyev mesajı verdi: Usain Bolt gibi bir sporcu atletizmden gitti ve yeri boşaldı

Dünya ve Avrupa şampiyonu milli atlet Ramil Guliyev, 2019'da yapılacak Dünya Atletizm Şampiyonası'da unvanını korumak istediğini bildirdi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bu yıl Berlin'de 7-12 Ağustos'ta gerçekleştirilen Avrupa Atletizm  Şampiyonası'nda erkekler 200 metrede şampiyona rekorunu 19,76 saniyeye indirerek  altın madalya kazanan Ramil Guliyev, daha sonra katıldığı yarışlarda da  başarısını sürdürdü.

Guliyev, Skolimowska Memorial yarışlarında 100 metrede üçüncü, Elmas  Lig'in final etabında 200 metrede ikinci, Uluslararası Atletizm Federasyonları  Birliği'nin (IAAF) düzenlediği Kıtalar Kupası'nda 200 metre ve 4x100 bayrak  yarışında ikinci oldu. Milli sporcu, Antalya'da düzenlenen Gloria Kupası'ndaysa  200 metrede altın madalya kazanarak, 2018 yılını oldukça iyi bir şekilde kapattı.

Yeni sezon öncesinde Antalya'nın Belek turizm merkezinde kamp yapan  milli sporcu, 2017 Dünya Şampiyonası'nda 200 metre final yarışında 20,09'luk  derecesiyle elde ettiği dünya şampiyonu unvanını koruyarak, erkekler 200 metre  rekorunu 19,19 ile elinde bulunduran eski atlet Usain Bolt'un yerini doldurmaya  çalışacak.

Guliyev: "Dünyanın en iyisi olmak farklı bir durum"

Milli atlet Guliyev, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2019 yılı  hazırlıklarına Antalya'daki kampla sürdürdüklerini belirterek, yılbaşından sonra  Moskova kampına geçeceklerini anlattı.

Guliyev, sakatlık yaşamadığı taktirde 2019'da güzel bir sezon  geçireceğine inandığını vurgulayarak, "Dünya şampiyonu unvanını korumak için  çalışıyoruz. Bu benim için çok önemli. Usain Bolt gibi bir sporcu atletizmden  gitti ve yeri boşaldı. O yeri alabilmek için çok çalışıyoruz. Hedefimiz büyük.  Dünyanın en iyisi olmak farklı bir durum. Onun için de çok çalışıyorum." diye  konuştu.

Dünya şampiyonu olmasının kendisi üzerinde bir baskı oluşturmadığını  işaret eden Guliyev, kafasında herhangi bir problem olmadığı sürece iyi bir  programla her şeyi yapabileceğine inandığını vurguladı.

"Çok güzel şeyler yapılacağına inanıyorum"

Milli atlet Guliyev, Türkiye'de atletizm sporu için çok şey  yapıldığını, ancak başarı için acele edilmemesi, biraz beklenmesi gerektiğini  savundu.

Alttan yetişen gençlerden güzel dereceler göreceklerine inandığını  aktaran Guliyev, "Türkiye'de yeni statlar yapılıyor ve programlı, sistemli  çalışmalar yürütülüyor. İnşallah, 2024 ve 2028 Olimpiyatları'na atletizmde takım  olarak katılırız. Çok güzel şeyler yapılacağına inanıyorum." ifadelerini  kullandı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Devlet Bahçeli´den Metin Metin Akpınar´a tepki

Devlet Bahçeli´den Metin Metin Akpınar´a tepki

CIA'in 44 yıldır okyanusun altında sakladığı sırrı ne?

CIA'in 44 yıldır okyanusun altında sakladığı sırrı ne?

Bankaların emeklilere ödediği promosyon tutarı, yeni yılda yükselecek

Bankaların emeklilere ödediği promosyon tutarı, yeni yılda yükselecek

Öğretmene 'doğu' hediyesi: Dolgun maaş yüksek kıdem

Öğretmene 'doğu' hediyesi: Dolgun maaş yüksek kıdem

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA