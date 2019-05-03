21°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,9669
  • 6,6872
  • 245.502
  • 93.946
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Ramil Guliyev olimpiyatlara katılmaya hak kazandı

Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliğinin (IAAF) düzenlediği Elmas Lig'in Katar'da düzenlenen etabında yarışan milli atlet Ramil Guliyev, erkekler 200 metrede birinci olarak Tokyo 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde etti.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Elmas Lig'in ilk ayağında erkekler 200 metrede mücadele eden Guliyev, 19.99'luk derecesiyle birinci oldu.

Kariyerinde birer dünya ve Avrupa şampiyonluğu bulunan 28 yaşındaki milli atlet, bu derecesiyle Tokyo 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazandı.

Kadınlar 3 bin metrede piste çıkan milli sporcu Yasemin Can ise 8:33.29'luk derecesiyle 8'incilik elde etti.

Otomobilini yıkarken iki araç çarptı! Feci kaza kamerada...

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Amerikalı turist aktif volkanın içine düştü

Amerikalı turist aktif volkanın içine düştü

SpaceX, rötar yaptı

SpaceX, rötar yaptı

MHP MYK üyeleri Rize'de kaza yaptı

MHP MYK üyeleri Rize'de kaza yaptı

Meteorolojiden sağanak uyarısı

Meteorolojiden sağanak uyarısı

'Bu akıllı yüzde yüz tarihe uymaz'

'Bu akıllı yüzde yüz tarihe uymaz'

1,5 saatlik pazarlık

1,5 saatlik pazarlık

ABD'yi etkisizleştirme planı

ABD'yi etkisizleştirme planı

New York Times'tan 'Hatice Cengiz' yazısı

New York Times'tan 'Hatice Cengiz' yazısı
 

POPÜLER HABERLER

Otomobilini yıkarken iki araç çarptı! Feci kaza kamerada...

Otomobilini yıkarken iki araç çarptı! Feci kaza kamerada...

Türkiye ve Azerbaycan... Nefes kesen görüntüler

Türkiye ve Azerbaycan... Nefes kesen görüntüler

Büyük Çamlıca Camisi resmen açıldı

Büyük Çamlıca Camisi resmen açıldı

Zırhlı araçlarda ilk defa yerli motor kullanılacak

Zırhlı araçlarda ilk defa yerli motor kullanılacak

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA