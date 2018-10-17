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Ramil Guliyev, 'yılın atleti' oylamasında finale kaldı

Avrupa şampiyonu Milli atlet Ramil Guliyev, üst üste ikinci kez 'yılın atleti' oylamasında finale kaldı.

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Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre dünya ve  Avrupa şampiyonu milli sporcu Ramil Guliyev, "yılın atleti" oylamasında üst üste  ikinci kez finale kaldı. 28 yaşındaki sprinter, Berlin'de 16 yıllık şampiyona  rekorunu kırarak kazandığı altın madalya ve sezon boyu gösterdiği üstün  performans sonrasında Avrupa Atletizm Birliği tarafından finalistler arasına  seçildi.

Başlangıçta 10 atletten oluşan aday listesi, internet oyları,  federasyon ve medya üyelerinin değerlendirmeleri sonrasında 4'e indi. Buna göre  Fransızların dünya rekortmeni dekatleti Kevin Mayer, Avrupa şampiyonu İsveçli  sırıkçı Armand Duplantis ve Norveç'in başarılı mesafecisi Jacob Ingebrigtsen ile  Ramil Guliyev finalistler arasında yer aldı.

Avrupa Atletizm Birliğinin ödüllerini kazanan atletler, 26 Ekim'de  İsviçre'nin Lozan kentindeki törende açıklanacak ve ödüller sahiplerine  verilecek.

(AA)

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