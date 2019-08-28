Rami’nin faturası 45 milyon TL

KANARYA’DA Adil Rami transferinde imzalar atıldı. Sarı-Lacivertliler pazar günü İstanbul’a getirip, önceki gün sağlık kontrolünden geçirdikleri 33 yaşındaki oyuncu ile dün Ülker Stadı’nda 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Fransız stoper senelik 2.5 milyon euro garanti ücret alırken,kendisine 2 milyon euro da imza parası ödenecek. Böylece opsiyonun da kullanılması durumunda Adil Rami’nin Fenerbahçe Kulübü’ne maliyeti 7 milyon euroyu (Yaklaşık 45 milyon lira) bulacak. Rami, imza sonrası sosyal medya hesabından “Açım, hazırım, mutluyum. Yaşa Fenerbahçe” paylaşımı yaparken, FB TV’ye de şunları söyledi: “Burada gerçekten büyük bir tutku var. Ağır ağır kendimi bulmaya çalışacağım. Sonrasında maçlara hazırlanacağım. Aslında maalesef Lille’de oynarken 2010 yılında burada bir galibiyetimiz vardı. O dönemden bu yana onların oluşturduğu atmosferi, ambiyansı kariyerim boyunca unutmadım. Burada olduğum için çok gururluyum. Fenerbahçe ailesinin bir askeri olarak elimden geleni yapacağım.