Ön libero mevkisi için Benfica'nın Sırp oyuncusu Ljubomir Fejsa ile çok büyük oranda anlaşan Fenerbahçe'ye 8 numaralı mevki için sürpriz bir teklifle gelindi.

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Sarı-lacıvertlılere 17 Mayıs'ta kulübü Suning tarafından sözleşmesi feshedilen Brezilyalı oyuncu Ramires teklif edildi. Fotospor.com'un haberine göre Çin ekibi 3 sezon önce 28 milyon Euro'ya aldığı sambacıyı bedelsiz serbest bırakırken, menajerler sarı-lacivertli ekibe oyuncuyu getirebileceklerini iletti. Fenerbahçeli kurmayların bu teklifi beklemeye aldıkları da gelen haberler arasında...

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