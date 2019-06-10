Ramires, Fenerbahçe'ye önerildi ama Sarı Lacivertliler bekleme kararı aldı
Çin kulübü Suning ile olan sözleşmesi feshedilen Brezilyalı yıldız Ramires Fenerbahçe’ye teklif edildi. Fenerbahçeli kurmayların bu teklifi beklemeye aldıkları da gelen haberler arasında.
Ön libero mevkisi için Benfica'nın Sırp oyuncusu Ljubomir Fejsa ile çok büyük oranda anlaşan Fenerbahçe'ye 8 numaralı mevki için sürpriz bir teklifle gelindi.
DÜNYA YILDIZI
Sarı-lacıvertlılere 17 Mayıs'ta kulübü Suning tarafından sözleşmesi feshedilen Brezilyalı oyuncu Ramires teklif edildi. Fotospor.com'un haberine göre Çin ekibi 3 sezon önce 28 milyon Euro'ya aldığı sambacıyı bedelsiz serbest bırakırken, menajerler sarı-lacivertli ekibe oyuncuyu getirebileceklerini iletti. Fenerbahçeli kurmayların bu teklifi beklemeye aldıkları da gelen haberler arasında...
(Takvim)
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