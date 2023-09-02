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Spor

RAMS Başakşehir evinde yıkıldı!

Trendyol Süper Lig'de RAMS Başakşehir ile TÜMOSAN Konyaspor karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 1-0'lık skorla konuk ekip Konyaspor oldu.

2 Eylül 2023 Cumartesi 21:26 - Güncelleme:
RAMS Başakşehir evinde yıkıldı!
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Süper Lig'de Konyaspor, Başakşehir'i ilk kez deplasmanda mağlup etti; 1-0.

Ousseynou Ba, Başakşehir'de 43. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Rakibinin bir kişi eksik kalmasını iyi değerlendiren Konyaspor, 53. dakikada Sokol Cikalleshi'nin attığı golle galibiyete ulaştı.

Konyaspor, Başakşehir'i ilk kez deplasmanda mağlup ederek büyük bir sevinç yaşadı.

2021-2022 sezonuna Aykut Kocaman ile başlayan ve ilk 3 maçını kaybeden Başakşehir, daha sonra göreve Emre Belözoğlu'nu getirdi. Emre Belözoğlu da 2023-2024 sezonuna 3 maçlık mağlubiyetle başladı.

Bu galibiyetin ardından Aleksandar Stanojevic yönetimindeki Konyaspor puanını 8'e yükseltti. Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir üç maçta henüz puan alamadı.

Süper Lig'de milli aranın ardından Başakşehir, İstanbulspor'a konuk olacak. Konyaspor, Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.

  • Konyaspor galibiyeti
  • Süper Lig maçı
  • Trendyol

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