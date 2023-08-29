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Spor

RAMS Başakşehir Senegalli stoperi kadrosuna kattı

RAMS Başakşehir, Olympiakos'ta forma giyen 27 yaşındaki Senegalli stoper Ousseynou Ba'yı satın alma opsiyonu ile birlikte sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

IHA29 Ağustos 2023 Salı 13:39 - Güncelleme:
RAMS Başakşehir Senegalli stoperi kadrosuna kattı
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Trendyol Süper Lig ekibi RAMS Başakşehir, yeni sezon kadro yapılanması çerçevesinde transfer çalışmalarını sürdürüyor. Turuncu-lacivertliler, Yunanistan temsilcisi Olympiakos'tan 27 yaşındaki Senegalli defans oyuncusu Ousseynou Ba'yı satın alma opsiyonu ile birlikte sezon sonuna kadar kiralık olarak renklerine bağladı. Başakşehir'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Yunanistan ekiplerinden Olympiakos Kulübü'nde forma giyen Ousseynou Ba ile 2023-2024 sezonunun sonuna dek, satın alma opsiyonlu kiralık olarak anlaşma sağladı. Ousseynou Ba'ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

27 yaşındaki futbolcu, geçen sezon Olympiakos formasıyla çıktığı 25 karşılaşmada gol ya da asist katkısı üretemedi.

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