İSTANBUL 32°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Temmuz 2024 Çarşamba / 18 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,8747
  • EURO
    35,6928
  • ALTIN
    2554.93
  • BIST100
    11092.6
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • RAMS Başakşehir, sezonu Avrupa maçıyla açacak! Konuk: La Fiorita
Spor

RAMS Başakşehir, sezonu Avrupa maçıyla açacak! Konuk: La Fiorita

RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın San Marino'nun La Fiorita takımıyla sahasında karşı karşıya gelecek.

AA24 Temmuz 2024 Çarşamba 09:33 - Güncelleme:
RAMS Başakşehir, sezonu Avrupa maçıyla açacak! Konuk: La Fiorita
ABONE OL

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak müsabakayı Karadağ Futbol Federasyonundan Milos Boskovic yönetecek. Boskovic'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Nikola Radulovic ile Vladislav Radenovic yapacak.

Başakşehir, geçtiğimiz sezon Süper Lig'i 4. sırada tamamlayarak UEFA Konferans Ligi'ne 2. eleme turundan katılma hakkı elde etmişti.

- RÖVANŞ 1 AĞUSTOS'TA

Karşılaşmanın rövanşı 1 Ağustos'ta San Marino'da oynanacak.

Turu geçen ekip, 3. eleme turunda Iberia Tiflis (Gürcistan)-Partizani (Arnavutluk) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

  • RAMS Başakşehir
  • UEFA Konferans Ligi
  • La Fiorita

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.