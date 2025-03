A Milli Takım'ımız UEFA Uluslar Ligi play-off karşılaşmasında Macaristan'ı konuk etti. Mücadelede taraftarlar, İsrail'e tepki gösterdi.

Soykırımcı İsrail'in Filistin'deki işgali ve Gazze ile Batı Şeria'daki saldırılarına tepki olarak RAMS Park tribünlerinde çok sayıda pankart yer aldı.

Tribünlerde, "Humanity lost conscience in Gaza (İnsanlık Gazze'de vicdanını kaybetti)", "If Jerusalem is not free, the world is captive (Kudüs özgür değilse dünya tutsaktır)", "#palestiniangenocide (Filistin'de soykırım)", "#letgazababieslive (Gazze'de çocukların yaşamasına izin verin)" ve "#freepalestine (Özgür Filistin)" pankartları açıldı.