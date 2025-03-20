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Spor

RAMS Park'ta İsrail'e tepki! Taraftarlar pankart açtı

A Milli Takım'ımızın UEFA Uluslar Ligi'nde Macaristan'ı konuk ettiği maçta taraftarlar İsrail'e yönelik tepkilerini açtığı pankartla ifade etti.

AA20 Mart 2025 Perşembe 21:43 - Güncelleme:
RAMS Park'ta İsrail'e tepki! Taraftarlar pankart açtı
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A Milli Takım'ımız UEFA Uluslar Ligi play-off karşılaşmasında Macaristan'ı konuk etti. Mücadelede taraftarlar, İsrail'e tepki gösterdi.

Soykırımcı İsrail'in Filistin'deki işgali ve Gazze ile Batı Şeria'daki saldırılarına tepki olarak RAMS Park tribünlerinde çok sayıda pankart yer aldı.

Tribünlerde, "Humanity lost conscience in Gaza (İnsanlık Gazze'de vicdanını kaybetti)", "If Jerusalem is not free, the world is captive (Kudüs özgür değilse dünya tutsaktır)", "#palestiniangenocide (Filistin'de soykırım)", "#letgazababieslive (Gazze'de çocukların yaşamasına izin verin)" ve "#freepalestine (Özgür Filistin)" pankartları açıldı.

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