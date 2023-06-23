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Spor

Raphael Guerreiro, Bayern Münih ile sözleşme imzaladı

Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih, 7 sezondur Borussia Dortmund forması giyen Portekizli futbolcu Raphael Guerreiro ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

IHA23 Haziran 2023 Cuma 12:19 - Güncelleme:
Raphael Guerreiro, Bayern Münih ile sözleşme imzaladı
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Bayern Münih, serbest statüsünde bulunan Portekizli futbolcu Raphael Guerreiro'yu transfer etti. Bavyera ekibi, resmi internet sitesinden konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Guerreiro ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. 29 yaşındaki futbolcu 7 sezondur formasını giydiği Borussia Dortmund'dan sezon sonunda ayrılmıştı.

2022-2023 sezonunda Dortmund ile 36 resmi maça çıkan Portekizli futbolcu 6 gol ve 14 asistlik performans sergiledi. Dortmund ile toplamda 224 resmi müsabakada ise 40 gol, 50 asist ile oynadı.

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