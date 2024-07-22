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Spor

Raphael Varane, İtalya yolcusu!

Son olarak Manchester United'da forma giyen Raphael Varane, İtalyan ekiplerinden Como 1907 ile anlaşmaya vardı.

22 Temmuz 2024 Pazartesi 01:07 - Güncelleme:
Raphael Varane, İtalya yolcusu!
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Manchester United'dan ayrılan Fransız stoper Raphael Varane, Como 1907 ile anlaşmaya vardı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; 31 yaşındaki dünyaca ünlü stoper, Serie A'nın yeni takımı Como 1907 ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.

Fransa Milli Takımı ile Dünya Kupası kazanan, Real Madrid ile 4 Şampiyonlar Ligi zaferi bulunan Varane, geçen sezon Manchester United forması ile 32 resmi maçta forma giymişti.

Teknik direktörlüğünü Cesc Fabregas'ın yaptığı Como 1907 kadrosunda Andrea Belotti, Patrick Cutrone, Simone Verdi, Daniele Baselli, Alberto Moreno, Pepe Reina gibi isimleri bulunduruyor.

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