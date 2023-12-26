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Spor

Raphael Varane, Suudi Arabistan'a gitmeyecek!

Manchester United'da forma giyen Fransız stoper Raphael Varane'nin ismi bir süredir Suudi Arabistan ekipleri ile anlıyordu. Başarılı stoper oyuncusunun yakın çevresi bu iddiaları yalanladı ve Varane'nin Suudi Arabistan veya Katar'a transfer olmayacağını açıkladı.

26 Aralık 2023 Salı 17:27 - Güncelleme:
Raphael Varane, Suudi Arabistan'a gitmeyecek!
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Manchester United forması giyen Raphael Varane, Suudi Arabistan'a kapıyı kapattı.

ARABİSTAN'A GİTMEK İSTEMİYOR

L'Equipe'teki haberde, Varane'nın çevresinin, Fransız oyuncunun Suudi Arabistan veya Katar'a transferinin söz konusu olmadığını söylediği yer aldı.

İngiliz ekibinde gözden düşen ve takımdan ayrılması beklenen Varane'ın adı eski takımı Real Madrid ile anılmıştı.

Varena'nın İspanyol ekibiyle güçlü bağlantılarının devam ettiği ancak ara transfer dönemi için şu anda herhangi bir temas olmadığı ifade edildi.

MANU, MADRID VE LENS

Varane, daha önce yaptığı açıklamada, futbolu Real Madrid, Manchester United veya yetiştiği kulüp olan Lens'te noktalayacağını açıklamıştı.

Varane'ın Lens'e dönüşü de özellikle ekonomik sebepten dolayı şu anda pek mümkün gözükmüyor.

Manchester United'da bu sezon 14 maçta sahaya çıkan Fransız savunma oyuncusunun İngiliz ekibiyle sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.

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