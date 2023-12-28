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Spor

Raphael Varane'a 2 talip birden

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'da ayrılma ihtimali bulunan isimlerden biri olan Raphael Varane'a 2 talip çıktı.

28 Aralık 2023 Perşembe 00:15 - Güncelleme:
Raphael Varane'a 2 talip birden
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Premier Lig'de inişli çıkışlı bir dönem geçiren Manchester United'da ara transferde bazı isimlerle yollar ayrılabilir.

Manchester United'a 2021'de Transfer olan, bu sezon ise süre bulmakta zorlanan Raphael Varane'la eski kulübü Real Madrid'in yanı sıra Bayern Münih de ilgileniyor.

İspanyol basınından Sport'ta yer alan haberde Bayern Münih'in sakatlıklar nedeniyle stoper hattında yaşadığı sorunlara ek olarak Kim Min-Jae ve Noussair Mazraoui'nin Asya Kupası ve Afrika Uluslar Kupası'nda gidecek olması nedeniyle bu bölgede sorun yaşayacağı belirtildi.

Bavyera ekibinin sportif direktörü Christoph Freund, ara transferde defans hattına bir takviye yapılacağını doğrularken Varane için Bayern Münih'in 20 milyon euro teklif edebileceği iddia edildi.

Bu sezon Manchester United'da 10'u Premier Lig olmak üzere 15 maçta süre alan Raphael Varane, 1 gol kaydetti. Varane, İngiliz ekibiyle geçtiğimiz sezon Carabao Cup şampiyonluğu yaşadı.

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