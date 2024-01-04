Raphael Varane'a Arabistan'dan 2 talip

Manchester United'da yaşadığı sakatlık sorunları ve bir türlü istenilen performansı gösteremeyen Raphael Varane'ın kış transfer döneminde takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

SUUDİ ARABİSTAN'DAN TALİPLERİ VAR

Alman basınında çıkan habere göre Al-Nassr ve Al-Ittihad, 30 yaşındaki Fransız stoperi kadrosuna katmak için harekete geçti.

Kış transfer döneminde kadrosuna takviyeler yapmak isteyen Manchester United'ın, 30 milyon euro bandında gelecek bir teklifi kabul edeceği de haberin detaylarında yer aldı.

Ayrıca Raphael Varane'ın da, Suudi Arabistan'dan gelecek teklife sıcak baktığı da söylendi.

16 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Manchester United formasıyla 16 resmi maça çıkan Raphael Varane bu karşılaşmalarda 1 gollük skor katkısı sağladı.